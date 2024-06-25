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Ронни О'Салливан не прошёл во второй этап Лиги чемпионов по снукеру

Ронни О'Салливан не прошёл во второй этап Лиги чемпионов по снукеру
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Английский снукерист, экс первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан не смог пробиться во второй этап Лиги чемпионов — 2024/2025.

Сегодня, 25 июня, О'Салливан провёл три встречи в рамках первого этапа международного турнира по снукеру. В первом матче группы 2 он обыграл соотечественника Кайдена Брирли (3:0), вторую игру с ещё одним представителем Англии Митчеллом Мэнном завершил вничью, а в третьем поединке уступил китайцу Хэ Гуоцяну со счётом 0:3. В итоге О'Салливан с четырьмя очками занял третье место в своей группе и не смог квалифицироваться во второй этап, в который проходят победители групп.

Общий призовой фонд Лиги чемпионов составляет £ 328 000. Турнир завершится 3 июля. Действующим победителем соревнований является английский снукерист Шон Мерфи.

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