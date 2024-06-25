Борец греко-римского стиля Илья Кандалин стал двукратным чемпионом Европы U17

Российские борцы греко-римского стиля Николай Кристов (до 48 кг), Илья Кандалин (до 55 кг) и Михаил Шкарин (до 80 кг) стали чемпионами Европы в возрасте до 17 лет. Соревнования проходят в городе Нови-Сад (Сербия).

Также сегодня, 25 июня, российские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды европейского первенства U17. Джабраил Умхаджиев занял второе место в весовой категории до 65 кг, а Петрос Кургинян замкнул тройку сильнейших в весе до 110 кг.

В среду, 26 июня, пройдут финальные схватки в весовых категориях до 45 кг, 51 кг, 60 кг, 71 кг и 92 кг. В весе до 45 кг россиянин Асланбек Костоев сразится с армянским борцом Маратом Атшемяном.

Илья Кандалин стал двукратным чемпионом Европы U17. В прошлом году он в 16-летнем возрасте первенствовал на турнире в Турции.