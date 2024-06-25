Фелпс: мы больше не можем доверять ВАДА. Она неспособна следовать собственным правилам

23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира легендарный американский пловец Майкл Фелпс выступил с жёсткой критикой Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на фоне разбирательств вокруг скандального дела китайских пловцов.

«Я призываю Конгресс США использовать свои значительные рычаги влияния на ВАДА, чтобы сделать эту организацию более независимой и эффективной.

Не может быть случайным совпадением, что ВАДА снова поддалось давлению международных спортивных организаций, чтобы добиться желаемого за счёт спортсменов. Мои близкие друзья потенциально пострадали от неспособности ВАДА следовать своим собственным правилам при расследовании двух десятков положительных тестов китайских пловцов. Многие из них будут жить с мыслями «а что, если» до конца своих дней. Как спортсмены мы больше не можем слепо доверять Всемирному антидопинговому агентству — организации, которая постоянно доказывает, что она либо неспособна, либо не желает последовательно проводить свою политику по всему миру», — приводит слова Фелпса CNN.