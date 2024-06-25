Ноа Лайлз: если бы я выиграл Олимпиаду в Токио, у меня не было бы этого огня в глазах

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион мира американский спринтер Ноа Лайлз прокомментировал завоевание путёвки на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

Напомним, Лайлз одержал победу на отборочном турнире, повторив своё лучшее время на стометровке (9,83 секунды).

«Три года назад я был предпоследним на отборе. В этом году я приехал сюда и одержал победу в финале. Это было частью плана. Ничего не изменилось.

Возможно, это будет шоком для всех остальных, но, когда ты знаешь свою цель, она всегда более достижима. Если бы я не занял третье место в Токио (речь про 200 метров), у меня не было бы такого желания. У меня не было бы этого огня в глазах. Я бы не добился того, чего достиг в прошлом. Теперь мы постоянно смотрим в будущее с широко открытыми глазами, потому что случиться может всё что угодно.

(об Олимпиаде). Я готов. Этот американский рекорд выглядит уязвимым», — приводит слова Лайлза CNN.