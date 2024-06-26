«Посмотрите на это качество!» Ангелина Мельникова на отдыхе в Дубае

Российская гимнастка, олимпийская чмпионка в командном первенстве и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова показала видео, на котором позирует на камеру во время отдыха в Дубае (ОАЭ).

«Всё-таки, как бы айфон хорошо ни снимал и ни фоткал, камера — это пушка! Снимая влоги, я очень сильно хочу снимать на камеру, но её таскать постоянно, это доставляет неудобства, нооооо, может оно того стоит? Посмотрите на это качество!» — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что спортсменка снимется в сериале «Игры». Девушка исполнит роль гимнастки, которая готовится выступить на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Напомним, российская гимнастка является чемпионкой Олимпийских игр в Токио-2020, у неё также две бронзовые олимпийские медали в личном многоборье и вольных упражнениях. 23-летняя Мельникова не планирует завершать спортивную карьеру.