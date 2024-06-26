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Победители КР по плаванию, показавшие время лучше чемпиона ОИ-2024, получат 2 млн рублей

Победители КР по плаванию, показавшие время лучше чемпиона ОИ-2024, получат 2 млн рублей
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил об увеличении призовых выплат победителям финала Кубка России, которые одержат победу с результатом лучше, чем у чемпионов Олимпийских игр — 2024 в Париже на аналогичной дистанции.

«Теперь победитель, проплывший в финале Кубка России быстрее олимпийского чемпиона Игр в Париже или показавший такой же результат, получит 2 млн рублей. Есть изменения и в регламенте по эстафетам. Теперь по заявке главного тренера может быть сформирован состав эстафеты из лучших спортсменов — вне зависимости от принадлежности к регионам», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Финал Кубка России по плаванию пройдёт с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.

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