Сборная России по пляжному футболу в июле проведёт два товарищеских матча с Беларусью

Мужская сборная России по пляжному футболу в июле проведёт учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербурге. В его рамках национальная команда сыграет два товарищеских матча со сборной Беларуси, сообщает пресс-служба Федерации пляжного футбола России.

В учебно-тренировочном сборе примут участие Станислав Кошарный, Дмитрий Васильев, Александр Беседин, Андрей Новиков, Андрей Котенев, Фёдор Земсков, Антон Шкарин, Егор Ремизов, Владимир Раскин, Дмитрий Карташов, Амадиус Виноградов, Алексей Макаров, Виктор Крышанов, Кирилл Романов и Остап Фёдоров.

Сборная России приступит к тренировкам 8 июля в центре пляжного спорта «Динамо» в Санкт-Петербурге.

Товарищеские встречи пройдут 12 и 14 июля на стадионе Nova Arena.