ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий сыграл вничью с Вашье-Лагравом в 1-м туре второго этапа Grand Chess Tour

Непомнящий сыграл вничью с Вашье-Лагравом в 1-м туре второго этапа Grand Chess Tour
Комментарии

Сегодня, 26 июня, в Бухаресте (Румыния) стартовал второй этап шахматных соревнований Grand Chess Tour. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (Россия, 2770) в первом раунде вничью сыграл с французом Максимом Вашье-Лагравом (Франция, рейтинг ФИДЕ — 2732).

Турнир в Бухаресте пройдёт в формате классических шахмат и завершится 5 июля, в нём примут участие 10 шахматистов. Призовой фонд соревнований — $ 350 тыс., победитель получит $ 100 тыс.

Напомним, ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) от участия в международных соревнованиях, но, несмотря на это, включила Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин в календарь. Федерация шахмат России (ФШР) подала аппеляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ.

Материалы по теме
Ян Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом в 1-м туре второго этапа Grand Chess Tour
Федерация шахмат России подала аппеляцию на решение ФИДЕ об отстранении
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android