Россиянин Власов выступит на «Тур де Франс» — 2024 в составе Red Bull BORA Hansgrohe

Велокоманда Red Bull BORA Hansgrohe раскрыла свой состав на грядущий «Тур де Франс» — 2024, который пройдёт с 29 июня по 21 июля. В него вошёл 28-летний россиянин Александр Власов.

Основной состав Red Bull BORA Hansgrohe на «Тур де Франс» — 2024:

Александр Власов (Россия);

Примож Роглич (Словения);

Нико Денц (Германия);

Марко Аллер (Австрия);

Джей Хиндли (Австралия);

Боб Юнгельс (Люксембург);

Маттео Собреро (Италия);

Данни Ван Поппель (Нидерланды).

Запасные:

Роджер Адриа (Испания);

Йорди Мёй (Бельгия).

Напомним, Власов ранее отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), на которые был допущен. Александр объяснил это решение плотным графиком и тем, что профиль гонки на Играх не очень ему подходит.