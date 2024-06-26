Россиянин Власов выступит на «Тур де Франс» — 2024 в составе Red Bull BORA Hansgrohe

Велокоманда Red Bull BORA Hansgrohe раскрыла свой состав на грядущий «Тур де Франс» — 2024, который пройдёт с 29 июня по 21 июля. В него вошёл 28-летний россиянин Александр Власов.
Основной состав Red Bull BORA Hansgrohe на «Тур де Франс» — 2024:
Александр Власов (Россия);
Примож Роглич (Словения);
Нико Денц (Германия);
Марко Аллер (Австрия);
Джей Хиндли (Австралия);
Боб Юнгельс (Люксембург);
Маттео Собреро (Италия);
Данни Ван Поппель (Нидерланды).
Запасные:
Роджер Адриа (Испания);
Йорди Мёй (Бельгия).
Напомним, Власов ранее отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), на которые был допущен. Александр объяснил это решение плотным графиком и тем, что профиль гонки на Играх не очень ему подходит.