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Китайских пловцов, которые попались на допинге, не уведомили о положительных пробах

Китайских пловцов, которые попались на допинге, не уведомили о положительных пробах
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Китайских пловцов, замешанных в допинговом скандале, не уведомили об их положительных пробах. Об этом сообщает Sportschau со ссылкой на новое расследование немецкого телеканала ARD.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Тогда спортсменов допустили к Олимпиаде в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в апреле сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещённого вещества в организмы спортсменов.

Ссылаясь на источник в китайской сборной, ARD утверждает, что CHINADA не проинформировало спортсменов о положительных результатах их тестов в начале 2021 года, что является нарушением антидопинговых правил. Источник утверждает, что не все 23 пловца в начале 2021 года находились в отеле Huayang Holiday, где по официальной версии триметазидин поступил в их организм с ресторанной едой.

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