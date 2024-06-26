В ВАДА считают, что USADA не хочет улучшать антидопинговую систему

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что Антидопинговое агентство США (USADA) не желает или неспособно улучшить собственную систему и может лишь критиковать других.

«Наши замечания были адресованы непосредственно USADA, но, похоже, они не проявили особого желания их принять. Кажется, они не хотят или неспособны увидеть необходимость улучшений, предпочитая критиковать и поучать других.

Дело американского спринтера Эрриона Найтона, о котором было объявлено на прошлой неделе, является хорошим примером двойных стандартов. Не комментируя суть дела, трудно понять, как USADA может заявлять, что «справедливость восторжествовала» в этом случае, учитывая, что на слушаниях оно утверждало, что аналитический результат несовместим с загрязнением мяса, и добивалось санкции в четыре года против спортсмена. Особенно интригует, что USADA сделало этот внезапный разворот в своём мнении, даже не увидев обоснованного решения, которое пока не доступно. Я задаюсь вопросом, что бы сказало USADA, если бы это касалось спортсмена из Китая.

Несмотря на всю агрессию и лицемерие, ВАДА будет продолжать действовать, несмотря ни на что», — приводит комментарии Баньки пресс-служба ВАДА.

Ранее американский легкоатлет Эррион Найтон избежал дисквалификации за допинг.

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