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«Поприветствуйте нового члена семьи». Якоб Ингебригтсен стал отцом

«Поприветствуйте нового члена семьи». Якоб Ингебригтсен стал отцом
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен стал отцом. У Якоба и его жены Элизабет родилась дочь, которую пара назвала Филиппа.

«Поприветствуйте нового члена семьи Ассерсон Ингебригтсен Филиппа, родилась 25.06.2024. Все прекрасно и у мамы, и у дочки. Мы очень гордимся», — написал Ингебригтсен в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Ингебригстена

Фото: Из личного архива Ингебригстена

Ранее спортсмен заявлял, что если жена родит в день, когда у него гонка, то он поедет к ней только после финиша. Напомним, в начале февраля легкоатлет и олимпийский чемпион — 2020 объявил о том, что станет отцом.

Также норвежец стал самым титулованным мужчиной в истории чемпионатов Европы, завоевав рекордное шестое золото на дистанции 1500 метров.

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