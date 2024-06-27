«Фавориты — Погачар и Винегегор». Контадор — о возможных победителях «Тур де Франс» — 2024

Испанский велогонщик Альберто Контадор считает, что борьба за звание победителя «Тур де Франс» — 2024 развернется между велогонщиками Тадеем Погачаром и Йонасом Винегегором, а также считает, что у Приможа Роглича достаточно сил, чтобы взойти на подиум, опередив дебютирующего на Туре Ремко Эвенепула.

«Вижу битву, в которой есть два сильных фаворита – Погачар и Вингегор – исходя из того, что они сделали на Туре за последние четыре года. Есть еще Роглич и Ремко. Будут ли эти двое важны и смогут ли они выиграть Тур? Да. Но поставил бы я их на ступеньку ниже? Да. Я бы поставил на пьедестал Винегегора и Тадея. В каком порядке? Это сложно. Почему? Потому что мы не знаем, в какой форме будет Винегегор. Если он находится на старте Тура, думаю, это потому, что он чувствует, что у него есть шанс на победу. Поэтому полагаю, что поставил бы их равными в борьбе за первое место на подиуме с Тадеем.

Гонщик, которого я бы поставил на третье место на пьедестале, — это Примож Роглич. Он трижды выигрывал Вуэльту, он знает, что значит финишировать вторым на Тур де Франс, и он очень последовательный гонщик на Гранд-турах», — приводит слова Контадор Eurosport.

Старт соревнований запланирован на 29 июня во Флоренции, а финальная точка в многодневке будет поставлена 21 июля в Ницце. За это время велогонщикам предстоит пройти 21 этап.