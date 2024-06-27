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«Хочу гоняться агрессивно». Пидкок — о планах на «Тур де Франс» — 2024

«Хочу гоняться агрессивно». Пидкок — о планах на «Тур де Франс» — 2024
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Британский велогонщик Томас Пидкок заявил, что планирует агрессивную гонку на «Тур де Франс» — 2024, а также планирует выиграть несколько этапов

«Многим парням уже снится одна и та же мечта, так что это будет нелегко, но мы собираемся дать этому хороший шанс. Хочу гоняться агрессивно и попытаться выиграть несколько этапов. Изначально я не хочу терять время на генеральном этапе, но если мне нужно будет сделать это для достижения целей по победе на этапах, то я сделаю это позже в гонке», — приводит слова Пидкока Eurosport.

Ранее Альберто Контадор заявил, что борьба за звание победителя «Тур де Франс» — 2024 развернется между Тадеем Погачаром и Йонасом Винегегором.

111-я супермногодневка «Тур де Франс» пройдёт с 29 июня по 21 июля. Старт состоится в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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