«Шахматные звёзды 4.0»: онлайн-трансляция первого дня турнира

Сегодня, 27 июня, в Москве стартует международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 4.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Соревнования с суммарным призовым фондом 15 млн рублей пройдёт с 27 июня по 2 июля в башне «Око» ММДЦ «Москва-Сити». Борьбу за награды поведут Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина (все — Россия), Хоу Ифань (Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан), Амин Табатабаи (Иран) и Раунак Сандхвани (Индия).

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

С 27 по 30 июня шахматисты будут соревноваться в рапиде, 1 июля пройдут открытые мастер-классы, а в заключительные два дня состоятся блиц-турниры.

Напомним, победителем турнира «Шахматные звёзды 3.0», проходившего с 14 по 19 декабря 2023 года на территории Большой спортивной арены «Лужники» города Москвы, стал Владислав Артемьев.