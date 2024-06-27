Губерниев: когда в Париже трибуны орут «Мирра», это чё, ущемление прав российского спорта?

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал об отношении международной публики к российским теннисистам.

«А теннисисты? Когда народ начинает говорить о том, что вот такие-сякие… Даня Медведев — это лицо российского спорта. Когда парижские трибуны на «Ролан Гаррос» орут «Мир-ра, Мир-ра» в честь нашей блестящей теннисистки, это чё, ущемление прав российского спорта? Да нас любят и хотят нам видеть. Не надо слушать политиков и горлопанов. Я сам здоровый горлопан, поэтому слушать надо меня, товарищи спортсмены», — сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

Ранее журналист сравнил президента ОКР Станислава Позднякова с бронтозавром, комментируя слова тренера Ирины Винер и Позднякова про теннисистов-иноагентов.