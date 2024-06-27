Губерниев рассказал, что нужно делать с российским спортом в ближайшие годы

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, каким должен быть российский спорт в ближайшие годы.

— Как думаете, что будет с российским спортом в ближайшие годы?

— Мы, безусловно, попадаем в зону отчаянной турбулентности. И, так или иначе, мы испытываем трудности со спортом, безусловно. Наша задача — минимизировать риски. Мы должны продолжать проводить соревнования, мы должны массово, о чём сейчас говорит руководство страны, поддерживать детско-юношеский спорт и действительно делать максимально доступными занятия спортом. Можно было, конечно, и пораньше немножко этим начать заниматься, но что есть, то есть. Поэтому детско-юношеский спорт, а дальше, конечно, спорт студенческий, безусловно, который является базисом во многих странах. США тому красноречивый пример.

И, естественно, спорт высших достижений. Загружать спортсменов соревнованиями, искать спонсоров, государство должно принимать активное участие, оно и принимает, но сейчас регулятор есть, букмекерам мы говорим огромное спасибо, потому что, как бы там ни было, поддержка беспрецедентная, если говорить про поддержку федераций.

Ну и, конечно, я очень надеюсь на нашу молодёжь, потому что всё-таки, глядя на тех, кто сейчас вот только подрастает в спорте, ты понимаешь, что со спортивным мракобесием, которое у нас так присутствует в некоторых федерациях и где-то ещё, можно бороться, – сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».