«Я не считаю их предателями». Губерниев — о россиянах, сменивших спортивное гражданство

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина» ответил на вопрос о российских спортсменах, сменивших спортивное гражданство.

— Дмитрий, а как относитесь к смене спортивного гражданства? Насколько это сейчас нормальная практика?

— Я очень люблю русский язык, и очень простая есть поговорка. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Есть цивилизованные моменты перехода. Если есть, скажем, правила компенсации, пожалуйста, если люди уходят, я не буду говорить «скатертью дорога». Хотя можно и сказать, да, но я не считаю предателями этих людей, если говорить про спортсменов.

Напомним, фигуристка Самоделкина перешла в сборную Казахстана. Помимо неё, ФФККР одобрила переход фигуристке Аннабель Морозов в сборную США, паре Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва в сборную Узбекистана, Софья Титова решила сменить спортивное гражданство и будет представлять Армению.