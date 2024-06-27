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«Боюсь, что надолго». Губерниев — о бане российского спорта

«Боюсь, что надолго». Губерниев — о бане российского спорта
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выразил мнение о том, когда закончится международный бан российского спорта.

— Есть ощущение, что бан российского спорта навсегда?
— Не, ну что значит навсегда? Я не употребляю такие формулировки «никогда», «навсегда». Но боюсь, что надолго. Видите, окно же всё равно есть небольшое, вода в любом случае щёлочку найдёт, и вода этот самый камень точит. Поэтому, ну, конечно, сложности присутствуют, – сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

Напомним, в марте 2022 года большинство международных спортивных федераций приняло решение запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже.

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