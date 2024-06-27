«Наш спорт не безнадёжен». Губерниев — о госфинансировании в России

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, возможно ли существование российского спорта без государственного финансирования.

— На Западе спорт отлично зарабатывает и считается эталоном. Как вы считаете, есть будущее у российского спорта без госфинансирования?

— Сложно, конечно, сказать. Я не буду тут бросаться словами и говорить, да, есть, или нет, нет. Но, в любом случае, у нас, конечно, государство очень активно вовлечено и в поддержку спорта. Я всячески приветствую то, что происходит сейчас, и с точки зрения бонусов за ГТО. Но без государства будет сложно, естественно, и невозможно представить наш спорт без государства, без госкомпаний.

Хотя бизнес социально ответственный, я очень в него верю на самом деле, потому что есть люди, которые всё-таки очень активно стремятся развивать спорт в том числе, помогать спорту и, в конце концов, двигаться к победам в бизнесе через вот эту помощь спортивную.

— Ну как думаете, будет ли когда-нибудь наш спорт сам зарабатывать?

— Ну, получается иной раз. Не всегда. Конечно, я очень надеюсь, что будет, но мы сейчас будем с вами в экономические дебри, я не экономист, в самом деле. Поэтому я скажу так: наш спорт не безнадёжен, – сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».