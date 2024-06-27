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«Мы же все за Русь». Губерниев ответил, почему его не редактируют на ТВ

«Мы же все за Русь». Губерниев ответил, почему его не редактируют на ТВ
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, почему его не редактируют на телевидении, несмотря на яркие высказывания.

— А у вас есть ответ, почему вы такой прям неприкасаемый?
— В смысле?

— Почему вас не редактируют?
— Что значит я неприкасаемый, я не понимаю, о чём речь сейчас, в каком смысле не…

— Ну вот вы говорите: «А мне не говорят, что говорить».
— А что я делаю? В каком смысле меня должны редактировать? Редактировать почему? В чём редактировать? Что я сейчас выражаю интересы российского спорта, редактировать? Что я люблю наших спортсменов и хочу, чтобы они принесли людям радость, выступая на Олимпиаде? Что нужно спорт поддерживать, школу не закрывать в Вологодской области, а продолжать помогать, за что редактировать? Мои слова, по-моему, не расходятся в том числе с делами и мыслями тех, кто отвечает за спорт в нашей стране, в конце концов, и не только за спорт.

Мы же все за Русь, понимаете, мы за Россию, поэтому а как можно редактировать, если ты за Россию? Другой вопрос, что если ты там очень сильно машешь флагом, и каждый раз там что-то вопишь при этом, мне кажется, что это какая-то странная любовь, – сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

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