«Я буду пошляком, если назову». Губерниев — о сумме, необходимой для жизни в месяц

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отказался называть сумму, необходимую для жизни в месяц.

— Мне вот интересно, какая сумма нужна вам в месяц, чтобы вы достойно жили, комфортно?

— Я не буду отвечать на этот вопрос, какая сумма, но это точно не размер суточных в Париже. До чего же мы дошли, что люди считают суточные пределом совершенства какого-то? Ну тут наша, может быть, и даже и бедность, и невежество, к сожалению, нам много ещё предстоит сделать, чтобы в том числе от этого избавиться.

Поэтому какая сумма, ну я буду пошляком, если я её назову, ну честное слово. Но понимаете как, мы же живём в капиталистическом мире, поэтому деньги, как говорил опять же любимый Андрей Миронов, в фильме не менее любимого Эльдара Александровича Рязанова, деньги, товарищ, ещё никто не отменял, поэтому, конечно, это важная история, – сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».