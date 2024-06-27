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«Я буду пошляком, если назову». Губерниев — о сумме, необходимой для жизни в месяц

«Я буду пошляком, если назову». Губерниев — о сумме, необходимой для жизни в месяц
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отказался называть сумму, необходимую для жизни в месяц.

— Мне вот интересно, какая сумма нужна вам в месяц, чтобы вы достойно жили, комфортно?
— Я не буду отвечать на этот вопрос, какая сумма, но это точно не размер суточных в Париже. До чего же мы дошли, что люди считают суточные пределом совершенства какого-то? Ну тут наша, может быть, и даже и бедность, и невежество, к сожалению, нам много ещё предстоит сделать, чтобы в том числе от этого избавиться.

Поэтому какая сумма, ну я буду пошляком, если я её назову, ну честное слово. Но понимаете как, мы же живём в капиталистическом мире, поэтому деньги, как говорил опять же любимый Андрей Миронов, в фильме не менее любимого Эльдара Александровича Рязанова, деньги, товарищ, ещё никто не отменял, поэтому, конечно, это важная история, – сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

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