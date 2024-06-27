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Глава ОКР Поздняков рассказал о целях Форума юных олимпийцев

Глава ОКР Поздняков рассказал о целях Форума юных олимпийцев
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о целях Международного форума олимпийцев, который проходит в эти дни в Якутске в рамках проведения VIII Игр «Дети Азии».

«Для Олимпийского комитета России Международный форум юных олимпийцев является знаковым событием, который мы проводим в шестой раз.

Главная цель — защита юного поколения спортсменов от тлетворного влияния негативных факторов, в первую очередь запрещённых препаратов, допинга. Поэтому мы поставили задачу с самого юного возраста доносить ребятам информацию о том, что можно и нужно побеждать честно. Мы убеждены, что нужно быть подготовленными к различным внештатным ситуациям, которыми большой спорт всегда наполнен

В Якутске в рамках Форума пройдёт много мероприятий: это и большая программа по линии РУСАДА, и площадка нашего Инновационного центра, который представлен очень широко. Специалисты ИЦ, как и наши эксперты, проводят большую работу и с юношескими, и с молодёжными командами, и с главными национальными сборными. Буквально недавно я сам провёл тестирование, посмотрел на собственном опыте, как эта система действует. Поэтому, уверяю вас, те возможности тестирования, которые сейчас появляются у юных спортсменов, безусловно помогут им», – написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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