Елена Вайцеховская объяснила, зачем следить за соревнованиями без россиян

Журналист Елена Вайцеховская объяснила, для чего необходимо следить за международными соревнованиями, несмотря на отсутствие на них российских спортсменов.

«На фоне довольно большого количества комментариев, касающихся ОИ-2024 и прочих чемпионатов, которые проходят без российского участия, наиболее странными мне представляются те, где прослеживается идея: не смотрю, не интересуюсь, не понимаю, зачем показывают, — и так далее.

Если ты профессионал или как минимум считаешь себя таковым, ты обязан смотреть, читать, интересоваться результатами и людьми, следить за тенденциями. Сравнивать себя или своего спортсмена с теми, кто побеждает, наконец.

Если этого не делать, обеспечен самый короткий путь к профессиональной деградации. И навёрстывать потом придётся неимоверными усилиями», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.