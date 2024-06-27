ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Елена Вайцеховская объяснила, зачем следить за соревнованиями без россиян

Елена Вайцеховская объяснила, зачем следить за соревнованиями без россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Елена Вайцеховская объяснила, для чего необходимо следить за международными соревнованиями, несмотря на отсутствие на них российских спортсменов.

«На фоне довольно большого количества комментариев, касающихся ОИ-2024 и прочих чемпионатов, которые проходят без российского участия, наиболее странными мне представляются те, где прослеживается идея: не смотрю, не интересуюсь, не понимаю, зачем показывают, — и так далее.

Если ты профессионал или как минимум считаешь себя таковым, ты обязан смотреть, читать, интересоваться результатами и людьми, следить за тенденциями. Сравнивать себя или своего спортсмена с теми, кто побеждает, наконец.

Если этого не делать, обеспечен самый короткий путь к профессиональной деградации. И навёрстывать потом придётся неимоверными усилиями», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Губерниев предположил, какой будет Олимпиада 2024 года почти без российских спортсменов
Материалы по теме
Российские спортсмены точно едут на Олимпиаду! Стали известны имена 14 допущенных атлетов
Российские спортсмены точно едут на Олимпиаду! Стали известны имена 14 допущенных атлетов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android