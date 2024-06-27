Анна Вяхирева — лучшая правая полусредняя европейского гандбольного сезона-2023/2024

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Европейская гандбольная федерация (EHF) признала российскую гандболисту Анну Вяхиреву, выступающую за норвежский «Кристиансанд», лучшей правой полусредней сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

В этой номинации также была представлена ещё одна россиянка, Валерия Маслова из французского «Бреста». Среди мужчин лучшим правым полусредним стал француз Дика Мем, выступающий за испанскую «Барселону».

Напомним, по итогам минувшего сезона Анна Вяхирева стала лучшим снайпером Лиги чемпионов, оформив 113 голов в ворота соперниц.

Ранее российская гандболистка стала двукратной обладательницей Кубка Норвегии. Она выступает за скандинавскую команду с июня 2022 года. В 2023 году россиянка впервые в карьере стала победительницей Лиги чемпионов.

29-летняя Анна Вяхирева – олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.