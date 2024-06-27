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USADA отстранила от соревнований 72-летнего американского легкоатлета из-за допинга

USADA отстранила от соревнований 72-летнего американского легкоатлета из-за допинга
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Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало на три года 72-летнего бегуна Роберта Куоллса из-за положительного допинг-теста.

В пробе Куоллса, сданной 24 февраля 2024 года после чемпионата США по лёгкой атлетике, были обнаружены амфетамин, 19-норандостерон и следы анаболических стероидов. Спортсмен-ветеран выступал на дистанции 5 км в категории Masters.

Согласно статье 10.8.1 Кодекса спортсмен, столкнувшийся с нарушением антидопинговых правил, которое влечёт за собой дисквалификацию сроком на четыре года или более, может получить сокращение срока наказания на один год, если спортсмен признаёт нарушение и принимает заявленные санкции в течение 20 дней с момента уведомления о предполагаемом обвинении в нарушении антидопинговых правил.

Роберт Куоллс согласился с результатами допинг-теста.

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