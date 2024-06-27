Непомнящий сыграл вничью с претендентом на звание чемпиона мира на турнире в Румынии

Сегодня, 27 июня, в Бухаресте (Румыния) продолжается второй этап шахматных соревнований Grand Chess Tour. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (Россия, 2770) во втором раунде вничью сыграл с Гукешем Доммараджу из Индии.

В первом раунде Непомнящий вничью сыграл с французом Максимом Вашье-Лагравом. Турнир в Бухаресте проходит в формате классических шахмат и завершится 5 июля, в нём примут участие 10 шахматистов. Призовой фонд соревнований — $ 350 тыс., победитель получит $ 100 тыс.

Напомним, ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) от участия в международных соревнованиях, но, несмотря на это, включила Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин в календарь. Федерация шахмат России (ФШР) подала апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ.