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«Мне не больно». Исагирре поедет на «Тур де Франс» — 2024 со сломанным ребром

«Мне не больно». Исагирре поедет на «Тур де Франс» — 2024 со сломанным ребром
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Испанский велогонщик Йон Исагирре из команды Cofidis поедет на свой 10-й «Тур де Франс» со сломанным ребром.

«По крайней мере, мне не больно. Возможно, это не лучшая подготовка к туру, но будем надеяться, что со временем станет лучше. Все говорят, что это очень больно, и да, в другие разы были трещины, и мне было больно, когда я кашлял, когда смеялся или делал подобные жесты, но на самом деле я справляюсь вполне хорошо. Я не напрягался на тренировках, не давил на себя слишком сильно, и именно поэтому я здесь, потому что мне не больно, когда еду на велосипеде. Иначе бы не участвовал в туре», — приводит слова Исагирре Relevo.

Ранее британский велогонщик Томас Пидкок заявил, что планирует агрессивную гонку на «Тур де Франс» в этом году.

111-я супермногодневка «Тур де Франс» пройдёт с 29 июня по 21 июля. Старт состоится в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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