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«Ждал этого события». Розенштейн объявил, что турнир с взносом $1 млн не состоится

«Ждал этого события». Розенштейн объявил, что турнир с взносом $1 млн не состоится
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Организатор турнира с взносом $ 1 млн немецкий бизнесмен российского происхождения Вадим Розенштейн сообщил, что турнир не состоится.

«С сожалением сообщаю вам, что турнир WR Chess Masters, в котором приняли бы участие четыре игрока по подписанным контрактам, не состоится. Как страстный любитель шахмат я с нетерпением ждал этого события. Мы действительно приложили все усилия, чтобы сделать это событие поистине исключительным.

Хочу выразить искреннюю благодарность моей команде за самоотверженные усилия по организации этого мероприятия, нашим партнёрам и спонсорам за неоценимую поддержку, Сагару за готовность к трансляции и отелю Hyatt за предоставление места проведения. Я также благодарен всем игрокам за то, что они решили принять участие в этом уникальном турнире.

Надеемся, наша идея поможет другим организаторам проводить подобные турниры в будущем», — написал Розенштейн в социальных сетях.

Ранее американский гроссмейстер Ханс Ниманн отказался от участия в турнире, где также должен был сыграть российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Турнир с входным билетом в $ 1 млн должен был состояться 21 ноября в Дюссельдорфе (Германия). Формат турнира предполагал два круга, быстрые шахматы по 15 минут на партию без добавления времени на каждый ход. Победитель получил бы $ 2 млн, занявший второе место – $ 1,5 млн, третье – всего $ 400 тыс.

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