ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Быстро пришёл в себя». Погачар переболел COVID-19 перед «Тур де Франс» — 2024

«Быстро пришёл в себя». Погачар переболел COVID-19 перед «Тур де Франс» — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер команды ОАЭ Team Emirates словенский велогонщик Тадей Погачар рассказал, что переболел COVID-19 во время подготовки к «Тур де Франс» — 2024, но быстро пришёл в норму и готов бороться за жёлтую майку лидера.

«Всё было замечательно, более или менее. Я немного приболел, у меня был COVID. Но я очень быстро пришёл в себя, и подготовка прошла очень хорошо, так что я готов. С нетерпением жду первого и второго этапов, а затем надеюсь, что всё остальное пройдет гладко и по плану», — приводит слова Погачара Eurosport.

Ранее испанский велогонщик Альберто Контадор поделился мнением, что борьба за звание победителя «Тур де Франс» — 2024 развернётся между велогонщиками Тадеем Погачаром и Йонасом Вингегором.

Старт соревнований запланирован на 29 июня во Флоренции, а финальная точка в многодневке будет поставлена 21 июля в Ницце. За это время велогонщикам предстоит пройти 21 этап.

Материалы по теме
«Фавориты — Погачар и Вингегор». Контадор — о возможных победителях «Тур де Франс» — 2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android