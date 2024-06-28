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В 2025 году пройдут зимняя и летняя Спартакиады сильнейших спортсменов России и Беларуси

В 2025 году пройдут зимняя и летняя Спартакиады сильнейших спортсменов России и Беларуси
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что в 2025 году состоятся зимняя и летняя Спартакиады сильнейших спортсменов России и Беларуси.

«Спартакиаде сильнейших спортсменов России и Беларуси по зимним и летним видам спорта в 2025 году быть! Это решение мы сегодня приняли в Хабаровске вместе с Министром спорта и туризма Республики Беларусь Сергеем Михайловичем Ковальчуком. Кроме того, в июле в Бресте впервые состоится большая матчевая встреча по лёгкой атлетике между командами России и Беларуси. Также запланирован открытый чемпионат нашего союзного государства по биатлону. В этом году наш план предусматривает более 950 совместных мероприятий.

Совместно усиливаем работу по борьбе с употреблением допинга. Я считаю, что употребление допинга и нарушения антидопинговых правил абсолютно неприемлемы в современном спорте!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что в России будут развивать межгосударственные форматы.

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