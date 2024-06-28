Глава ВАДА пригрозил США исключением из структуры управления организации

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька назвал «позорным» решение США сократить размер вноса в организацию и пригрозил исключением американских представителей из структуры управления.

Об этом стало известно из пресс-релиза организации с речью Баньки.

«В любом случае будет позор, если США решат не выполнять свои обязательства перед Южной и Северной Америкой и не платить согласованную долю ежегодного взноса в бюджет ВАДА. Естественно, это будет иметь серьёзные последствия, поскольку США немедленно потеряют все позиции, которые они сейчас занимают в структуре управления ВАДА, в том числе в Исполнительном комитете.

Это также может привести к серьёзным последствиям для американского спорта. В конечном счёте это будет наиболее вредно для американских спортсменов, поскольку сокращение глобального финансирования приведёт лишь к ослаблению антидопинговой системы в других частях мира, где базируются их конкуренты», – сказал Банька.