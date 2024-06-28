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Тяжелоатлетка из США вывихнула палец при поднятии штанги, вправила его и выиграла золото

Тяжелоатлетка из США вывихнула палец при поднятии штанги, вправила его и выиграла золото
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Американская тяжелоатлетка Сисили Кайл завоевала золотую медаль на чемпионате США в весовой категории до 45 кг. В одной из попыток при поднятии штанги она вывихнула палец, однако спортсменка не растерялась. Сделав короткую паузу, она быстро вправила палец прямо на помосте. Затем, словно ничего не произошло, Кайл подняла 90-килограммовую штангу на плечи и завершила попытку.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором спортсменка повредила палец, самостоятельно вправила его и закончила упражнение.

Сисили Кайл 39 лет, в её активе золото Панамериканского чемпионата по тяжёлой атлетике 2020 года, который проходил в Санто-Доминго (Доминиканская республика). На первенстве Америки в 2022 году она завоевала серебро в категории до 45 кг.

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