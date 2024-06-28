Крамник подал жалобу в ФБР по делу об атаке на его аккаунт во время игры с Жоспемом

Экс-чемпион мира Владимир Крамник обратился в Федеральное бюро расследований США (ФБР) за помощью в деле о DDoS-атаке на его аккаунт во время игры с Жоспемом.

«Chess.com не отвечает мне по важному делу о возможном нарушении закона, связанному с организованной атакой на мой аккаунт во время матча с Хосе Мартинесом (Жоспем. — Прим. «Чемпионата»), я отправил пару жалоб властям США с просьбой провести расследование, в том числе в отдел киберпреступности ФБР. Получено, подтверждено», — написал гроссмейстер в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, ранее Крамник обвинил Жоспема в жульничестве после поражения в очной онлайн-партии во время титульного вторника – еженедельного турнира на платформе chess.com. Российский шахматист написал в социальных сетях серию постов о том, что соперник играл странно. Жоспем предложил провести для снятия вопросов очный матч, на что Крамник согласился. Поединок завершился победой Жоспема, при этом Крамник жаловался на множество технических проблем по ходу матча. Он также сообщал, что собирается подавать в суд на организаторов.