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Дарья Клишина: на Олимпиаде-2024 буду болеть за всех российских спортсменов

Дарья Клишина: на Олимпиаде-2024 буду болеть за всех российских спортсменов
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, за кого будет болеть на грядущих Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Конкретный спорт, конечно, невозможно выделить, когда ты болеешь за своих. Россия, к сожалению, будет не в полном составе. Болеть буду за всех, кто будет представлять страну. Каждый будет чувствовать больше напряжения, чем обычно, поэтому им нужна двойная поддержка не только в каком-то конкретном виде спорта», — сказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.

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