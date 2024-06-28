Российская легкоатлетка Дарья Клишина посетит Олимпиаду-2024 в Париже зрителем

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина сообщила, что станет гостьей грядущих Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

«За Олимпийскими играми, конечно, буду следить. Даже поеду в Париж на несколько дней лёгкой атлетики. Буду болеть за красивую борьбу, за хорошие результаты, ну и за пару девочек, с которыми я тренировалась в последние годы, за несколько девочек, с которыми сейчас нахожусь в хорошем контакте», — сказала Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.