Непомнящий сыграл вничью с Гири в 3-м туре второго этапа Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий (Россия, 2770) в третьем раунде турнира Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния) сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов.

Отметим, что это третья ничья подряд для россиянина. В первом раунде Непомнящий вничью сыграл с французом Максимом Вашье-Лагравом, во втором — с претендентом на титул чемпиона мира Гукешем Доммараджу из Индии.

Турнир в Бухаресте проходит в формате классических шахмат и завершится 5 июля, в нём примут участие 10 шахматистов. Призовой фонд соревнований — $ 350 тыс., победитель получит $ 100 тыс.

Напомним, ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) от участия в международных соревнованиях, но, несмотря на это, включила Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин в календарь. Федерация шахмат России (ФШР) подала апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ.