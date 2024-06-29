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Ромен Барде выиграл первый этап «Тур де Франс» — 2024, россиянин Власов — 18-й

Ромен Барде выиграл первый этап «Тур де Франс» — 2024, россиянин Власов — 18-й
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Французский велогонщик Ромен Барде выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 с результатом 5:07.22. Российский велогонщик Александр Власов занял 18-е место.

Второе место занял гонщик из Нидерландов Франк Ван ден Брук (5.07,22). Третьим стал Ваут ван Арт из Бельгии (5.07,27). Один из фаворитов гонки словенский велогонщик Тадей Погачар стал четвёртым, а пятёрку лидеров замкнул бельгиец Максим ван Гилс.

Общий зачёт после первого этапа:

1. Ромен Барде (Франция, dsm-firmenich PostNL) – 5:07.12.

2. Франк ван ден Брук (Нидерланды, dsm-firmenich PostNL) – 0.04.

3. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 0,.1.

4. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0.15.

5. Максим ван Гилс (Бельгия, Lotto Dstny) – то же время.

6. Алекс Аранбуру (Испания, Movistar).

7. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek).

8. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step).

9. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious).

10. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – EasyPost).

11. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)…

18. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)…

34. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)

111-я супермногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоится в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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