Ромен Барде выиграл первый этап «Тур де Франс» — 2024, россиянин Власов — 18-й

Французский велогонщик Ромен Барде выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 с результатом 5:07.22. Российский велогонщик Александр Власов занял 18-е место.
Второе место занял гонщик из Нидерландов Франк Ван ден Брук (5.07,22). Третьим стал Ваут ван Арт из Бельгии (5.07,27). Один из фаворитов гонки словенский велогонщик Тадей Погачар стал четвёртым, а пятёрку лидеров замкнул бельгиец Максим ван Гилс.
Общий зачёт после первого этапа:
1. Ромен Барде (Франция, dsm-firmenich PostNL) – 5:07.12.
2. Франк ван ден Брук (Нидерланды, dsm-firmenich PostNL) – 0.04.
3. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 0,.1.
4. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0.15.
5. Максим ван Гилс (Бельгия, Lotto Dstny) – то же время.
6. Алекс Аранбуру (Испания, Movistar).
7. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek).
8. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step).
9. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious).
10. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – EasyPost).
11. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)…
18. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)…
34. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)
111-я супермногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоится в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.