Анжела Бладцева выиграла этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии

Прыгунья на батуте Анжела Бладцева завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в швейцарском Аросе.

Она показала результат 57,03 балла. Второе место у представительницы Китая Цао Юньчжу, у которой 56,17 балла, третьей стала её соотечественница Чжан Синьсинь с разрывом в сотые доли балла — 56,08.

Известно, что Бладцева также стала одной из тех 14 россиян, которых МОК допустил до Олимпиады в Париже. Она стала единственной в своей дисциплине, кто может выступить на Играх, которые состоятся с 26 июля по 11 августа.

Бладцева трижды становилась победительницей юношеских первенств мира. В 2024 году выиграла серебро квалификационного этапа Кубка мира, после чего получила право претендовать на олимпийскую путёвку. Она также является действующей чемпионкой России.