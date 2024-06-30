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Непомнящий четвёртый раз подряд сыграл вничью на турнире Grand Chess Tour

Непомнящий четвёртый раз подряд сыграл вничью на турнире Grand Chess Tour
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Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий (Россия, 2770) в четвёртом раунде турнира Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния), как и в предыдущих трёх, сыграл вничью. В этот раз его соперником был Уэсли Со из США.

В первом раунде Непомнящий вничью сыграл с французом Максимом Вашье-Лагравом, во втором — с претендентом на титул чемпиона мира Гукешем Доммараджу из Индии, в третьем не смог обыграть Аниша Гири из Нидерландов.

Турнир в Бухаресте проходит в формате классических шахмат и завершится 5 июля, в нём принимают участие 10 шахматистов. Призовой фонд соревнований — $ 350 тыс., победитель получит $ 100 тыс.

Ранее Непомнящий признавался, что может уставать от шахмат и долго после этого восстанавливается.

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