На трибунах стадиона бейсбольного клуба «Капитан Лейк Коунти» поставили кресла-унитазы

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На трибунах стадиона американского бейсбольного клуба «Капитан Лейк Коунти» поставили восемь унитазов в качестве зрительских мест. На них уже продаются билеты.

«Каждый зритель заслуживает VIP-обслуживания, и с «Туалетным рядом» мы выводим это на совершенно новый уровень», — приводит слова генерального менеджера «Капитан Лейк Коунти» Джена Йорко New York Post со ссылкой на пресс-службу команды.

Фото: Пресс-служба «Капитан Лейк Коунти»

Фото: Пресс-служба «Капитан Лейк Коунти»

Стоимость билета на место из «Туалетного ряда» составляет $ 18. Сзади сиденья оборудованы специальной ёмкостью для газет и журналов.

«Капитан Лейк Коунти» — команда Низшей лиги бейсбола из пригорода Кливленда Истлейка, штат Огайо. Команда является фарм-клубом «Кливленд Гардиан», выступающего в Высшей лиге бейсбола (MLB) в качестве члена Американской лиги (AL) Центрального дивизиона.