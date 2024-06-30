«Енисей-СТМ» обыграл главного конкурента в чемпионате России казанскую «Стрелу»

«Енисей-СТМ» одержал победу в 17-м туре чемпионата России по регби. Красноярская команда в домашнем матче, проходившем на стадионе «Авангард», обыграла главного конкурента в борьбе за титул казанскую «Стрелу» со счётом 32:24.

После первой половины встречи красноярцы вели с разницей в два очка — 12:10. Во втором тайме регбисты «Енисея-СТМ» упрочили преимущество. Второй отрезок они выиграли со счётом 20:14.

«Енисей-СТМ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, увеличив отрыв от казанской команды до восьми очков. Красноярцы набрали 67 баллов в 16 матчах. В активе «Стрелы» 59 очков после 15 игр. Тройку сильнейших замыкает «Красный яр» из Красноярска, имеющий идентичные с казанцами показатели по количеству набранных очков и проведённых игр.