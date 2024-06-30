Американcкая гольфистка Нелли Корда снялась с турнира в Лондоне из-за укуса собаки

Американка Нелли Корда снялась с соревнований по гольфу в рамках Женского Европейского тура из-за укуса собаки.

«С сожалением сообщаю, что вынуждена сняться с турнира Женского Европейского тура в Лондоне на следующей неделе. В субботу в Сиэтле меня укусила собака, и мне нужно время, чтобы пройти лечение и полностью восстановиться», — написала гольфистка в своём аккаунте в социальных сетях.

25-летняя Корда — олимпийская чемпионка Игр 2020 года в Токио (Япония) в соревнованиях по гольфу, также она 14 раз побеждала в LPGA Tour (серия еженедельных турниров среди профессиональных гольфисток) и лидирует в женском мировом рейтинге. Нелли является сестрой известного американского теннисиста 20-й ракетки мира Себастьяна Корды.