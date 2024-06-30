Самая сексуальная легкоатлетка мира раскрыла многолетний роман

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная в 2017 году самой сексуальной спортсменкой мира, раскрыла многолетний роман после отборочного забега к Олимпийским играм в Париже (Франция).

Вчера, 29 июня, в рамках чемпионата Германии по лёгкой атлетике проходили забеги на дистанции 400 м. В кадр трансляции попал поцелуй Шмидт с бойфрендом Фреди Рихтером-Мендау, который работал на соревнованиях фотографом. Ранее пара не афишировала свои отношения.

Алиса Шмидт с бойфрендом Фото: Кадр из трансляции

Как сообщает BILD, Шмидт состоит в отношениях с бойфрендом около восьми лет. Ради него она даже переехала в Потсдам (Германия) в 2017 году.

Сегодня, 30 июня, Шмидт примет участие в финальном забеге на 400 м. Она уже отобралась на Олимпиаду в составе смешанной эстафеты 4х400 м.