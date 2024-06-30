Искусственный интеллект впервые прокомментирует Олимпиаду

Компания NBC будет использовать созданную искусственным интеллектом версию голоса спортивного комментатора Эла Майклза во время ключевых моментов летних Олимпийских игр в Париже. Программа, получившая название Your Daily Olympic Recap on Peacock, сгенерирует около 7 млн различных вариаций с фразами диктора, взятыми с прошлых его выступлений на NBC.

«Честно говоря, это было потрясающе. Это поразительно. И немного страшно», — приводит слова Майклза NBC News.

Напомним, Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже. Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к россиянам, отказавшимся участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.