Погачар возглавил общий зачёт после 2-го этапа «Тур де Франс» — 2024, Власов — 12-й

Словенский велогонщик Тадей Погачар возглавил общий зачёт веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 после второго этапа. На втором месте бельгиец Ремко Эвенепул, тройку лидеров замкнул датский велогонщик Йонас Вингегор. Россиянин Александр Власов на 12-й строчке.
На втором этапе победителем стал французский велогонщик Кевин Волкер (4:43.42). Второе место на этапе занял гонщик из Норвегии Йонас Абрахамсен (4:44.18), третьим стал француз Кентен Паше (4:44.31).
Общий зачет после второго этапа:
- Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 9:53.30.
- Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – то же время.
- Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike).
- Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost).
- Ромен Барде (Франция, dsm-firmenich PostNL) – 0,06.
- Максим ван Гилс (Бельгия, Lotto Dstny) – 0,21.
- Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers).
- Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious).
- Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers).
- Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek).
- Энрик Мас (Испания, Movistar).
- Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe).
111-я супермногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.