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Погачар возглавил общий зачёт после 2-го этапа «Тур де Франс» — 2024, Власов — 12-й

Погачар возглавил общий зачёт после 2-го этапа «Тур де Франс» — 2024, Власов — 12-й
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Словенский велогонщик Тадей Погачар возглавил общий зачёт веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 после второго этапа. На втором месте бельгиец Ремко Эвенепул, тройку лидеров замкнул датский велогонщик Йонас Вингегор. Россиянин Александр Власов на 12-й строчке.

На втором этапе победителем стал французский велогонщик Кевин Волкер (4:43.42). Второе место на этапе занял гонщик из Норвегии Йонас Абрахамсен (4:44.18), третьим стал француз Кентен Паше (4:44.31).

Общий зачет после второго этапа:

  1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 9:53.30.
  2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – то же время.
  3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike).
  4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost).
  5. Ромен Барде (Франция, dsm-firmenich PostNL) – 0,06.
  6. Максим ван Гилс (Бельгия, Lotto Dstny) – 0,21.
  7. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers).
  8. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious).
  9. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers).
  10. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek).
  11. Энрик Мас (Испания, Movistar).
  12. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe).

111-я супермногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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