«Будет тяжело». Ингебригтсен — о приоритете подготовки к Олимпиаде после рождения ребёнка

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен заявил, что рождение ребёнка не должно повлиять на оставшийся сезон.

«На оставшуюся часть сезона это не сильно повлияет. Возможно, будет тяжело, но пока все сосредоточены на работе, которую необходимо сделать перед Олимпиадой. И это то, что я считаю приоритетным и важным.

Очень хочу поехать на сборы и хорошо потренироваться, чтобы хорошо выступать и показать себя как можно лучше. Всегда наступает момент, когда можно пойти домой и провести больше времени с семьёй», — приводит слова Ингебригтсена NRK.

Напомним, недавно Якоб Ингебригтсен и его жена Элизабет стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Филиппа. Ранее спортсмен заявлял, что если жена родит в день соревнований, то он поедет к ней только после финиша.