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«На тебе лежит ответственность за маленького человека». Ингебригтсен — о рождении дочери

«На тебе лежит ответственность за маленького человека». Ингебригтсен — о рождении дочери
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен поделился эмоциями после рождения дочери.

«На тебе лежит довольно большая ответственность за маленького человека, который не может о себе позаботиться. Прежде всего, я горжусь тем, что это нечто особенное: стать частью этого опыта и родить своего первого ребёнка. Я понимаю, насколько это важно и для Элизабет. Я знаю, что буду очень горд», — приводит слова Ингебригтсена NRK.

Напомним, недавно Якоб Ингебригтсен и его жена Элизабет стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Филиппа. Спортсмен заявлял, что если жена родит в день соревнований, то он поедет к ней только после финиша. Ранее Ингебригстен рассказал, что рождение ребёнка не должно повлиять на оставшийся сезон.

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