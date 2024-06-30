«Держите руки». Макьюэн призвал зрителей быть осторожнее после инцидента на «Тур де Франс»

Австралийский спринтер, завершивший карьеру, Робби Макьюэн призвал зрителей на «Тур де Фарнс» — 2024 быть осторожнее после того, как один из велогонщиков врезался в человека, который снимал гонку на телефон и слишком сильно перегнулся через ограждение.

«Зрители, держите руки! Это могло бы закончиться полной катастрофой. Удар был довольно сильным. К счастью, удар пришёлся на плечо этого гонщика, а не на руку», — приводит слова Макьюэна Eurosport.

Ранее стало известно, что Тадей Погачар возглавил общий зачёт веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 после второго этапа.

111-я супермногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.