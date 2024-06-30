Непомнящий пятый раз подряд сыграл вничью на турнире Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий (Россия, 2770) в пятом раунде турнира Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния) сыграл вничью, как и предыдущие четыре раза. В этом раунде его соперником стал румынский гроссмейстер Богдан-Даньел Дяк.

В первом раунде Непомнящий сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, во втором — с претендентом на титул чемпиона мира Гукешем Доммараджу из Индии, в третьем — с Анишем Гири из Нидерландов, а в четвёртом — с американцем Уэсли Со.

Турнир в Бухаресте проходит в формате классических шахмат и завершится 5 июля, в нём принимают участие 10 шахматистов. Призовой фонд соревнований — $ 350 тыс., победитель получит $ 100 тыс.

Ранее Непомнящий объяснил, почему решил активно развивать свой русскоязычный шахматный канал.